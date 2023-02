La Maybach GLS osa con Carlex

La Maybach GLS rappresenta la massima espressione del lusso della stella a ruote alte, e con l'interpretazione di Carlex sfoggia abbinamenti di colore particolarmente audaci. Infatti, il tuner polacco propone anche una livrea denominata gold&mint che, come annuncia il nome, combina il verde con elementi dorati per calandra e ruote.

Queste sono da 23 pollici, e donano ulteriore personalità al suv tedesco, in cui spiccano anche il cofano, parte della fiancata, i montanti, ed il tetto, verniciati di nero.

Anche gli interni prevedono una cura cromatica particolarmente accesa, con il verde che la fa da padrone, e si combina con il nero su plancia, volante e pannelli porta. Al momento, non ci sono indicazioni sul motore che, già di base eroga 550 CV e 729 Nm di coppia. Merito del V8 biturbo da quattro litri ospitato sotto il cofano, coadiuvato da un sistema mild hybrid, che spinge la GLS da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi.