Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio novità soprattutto nel motore

L'aggiornamento della versione Quadrifoglio dell'Alfa Romeo Giulia previsto per il 2024 sulla base di quanto fatto per gli allestimenti Super, Sprint, Ti e Veloce dovrebbe comportare anche un miglioramento delle prestazioni. Questo allineando l'output del V6 biturbo 2.9 della precedente Quadrifoglio a quello delle varianti (e ormai diventate modelli cult per collezionisti) GTA e GTAm a tiratura limitata.

Lo afferma il magazine specializzato Carscoops che ha pubblicato che un paio di immagini di un muletto della Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2024 in collaudo scattate dagli specialisti della Gabetz Spy Unit.

La mascheratura optical è minima e serve solo a nascondere la presenza dei nuovi gruppi ottici introdotti con le ultime Giulia e Stelvio, così come le modifiche interne con il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici che - va ricordato - propone anche la configurazione Heritage che imita l'aspetto degli indicatori analogici della Giulia Anni '60.

Per la prossima versione Quadrifoglio la maggiore novità dovrebbe essere celata dal cofano motore, con la presenza della variante da 540 Cv - anziché 510 - delle varianti GTA e GTAm del poderoso V6 biturbo in alluminio standard nella Giulia Quadrifoglio. In ogni caso - segnala Carscoops - la coppia (600 Nm) continuerà ad essere trasmessa a terra attraverso le ruote posteriori grazie a una specifica versione del cambio automatico ZF a otto rapporti, con palette al volante.

Nel complesso, contando che sul fatto che tutta la serie Giulia è stata migliorata a livello di qualità generale, secondo gli esperti di Carscoops, la Quadrifoglio 2024 rappresenterà una rivale ancora più temibile per le corrispondenti berline alte prestazioni made in Germany.