Mini Cooper SE Cabrio, solo 999 esemplari previsti

Arriva in piccola serie la Mini Cooper SE Cabrio, la prima cabrio premium al mondo a zero emissioni, e sarà disponibile sul mercato europeo dal mese di aprile 2023. Verrà prodotta in edizione limitata, nel numero di 999 esemplari, nei Paesi Bassi, e la capote in tessuto si potrà aprire o chiudere anche in movimento, fino ad una velocità di 30 km/h.



A spingere la Mini Mini Cooper SE Cabrio è deputato un motore elettrico da 135 kW/184 CV che le consente di toccare i 100 km/h con partenza da fermo in 8,2 secondi, mentre l'autonomia dichiarata è di 201 km.

Disponibile nelle livree Enigmatic Black e White Silver, si contraddistingue esteticamente per le maniglie delle porte, gli scuttle laterali e le cornici dei fari anteriori e posteriori rifiniti in Resolute Bronze; per i loghi Mini e le scritte del modello in Piano Black; e per il logo E, già presente sulla Mini Cooper SE, che si trova sulla grembialatura anteriore e posteriore. Inoltre, sfoggia cerchi in lega da 17 pollici con design Electric Power Spoke 2-tone realizzati in alluminio riciclato, e, all'interno, sedili sportivi con design Mini Yours Leather Lounge, volante sportivo multifunzione in pelle Nappa, ed accenti di colore giallo.

Nella dotazione di serie non mancano il Mini Head-Up Display, l'Active Cruise Control con funzione Stop & Go, ed il Mini Driving Assistant.