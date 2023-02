Hyundai anticipa Verna, berlina nuova generazione per India

Hyundai ha pubblicato alcune immagini teaser con cui anticipa le sesta generazione della sedan Verna che verrà lanciata a breve in India e che sostituirà la Accent, la berlina ormai uscita di produzione in quasi tutti i mercati - Stati Uniti compresi - ma che era rimasta nella gamma della Casa sudcoreana destinata alla clientela indiana.

Dalle foto rilasciate si ha la netta sensazione di un salto di qualità, con molti elementi stilistici e di finitura che provengono da altre Hyundai di fascia superiore. Lo stesso design, specifica la breve nota del costruttore, s'ispira al linguaggio stilistico definito 'Sensuous Sportiness' e già utilizzato in altri modelli.

Nella Verna si nota la presenza di gruppi ottici full Led molto bassi e dalla forma sfuggente, accompagnata da un trattamento della griglia simile a quella di Elantra. A quest'ultima, per quanto si può giudicare da una immagine teaser del corpo vettura, s'ispirano anche il taglio dei finestrini e le linee dei parafanghi posteriori.

Secondo la stampa indiana Verna - di cui sono già state aperte le prenotazioni per consegne a partire da aprile-maggio 2023 - andrà a fare concorrenza nel mercato interno a sedan 'accessibili' come la Volkswagen Virtus, la Skoda Slavia, ma anche la versione berlina di HInda City e Suzuki Ciaz.

Abbandonato il turbodiesel della quinta generazione, Hyundai dovrebbe proporre Verna esclusivamente con motore benzina. La gamma comprenderà l'aspirato 1.5 Mpi e il più potente turbo !.5 T-GDi che sarà compatibile anche con carburante E20. Secondo i media locali, il livello di potenza (che non è stato comunicato dalla Casa sudcoreana) dovrebbe attestarsi a 115 Cv per l'aspirato e di 160 Cv per il turbo, quest'ultimo ordinabile anche con cambio doppia frizione a 7 marce.