Renault svela la silhouette del nuovo Espace

Dopo aver ufficializzato il nome Espace, Renault svela parte del design del suo futuro Suv a 5 e 7 posti divulgando due immagini teaser.

I bozzetti che anticipano le immagini definitive mostrano un frontale totalmente allineato al family feeling aziendale, che prevede gli ormai noti proiettori a Led "C-Shape" separati dalla griglia centrale con il nuovo logo Renault. Il profilo laterale sfoggia una superficie vetrata estesa al massimo verso il posteriore per dare maggiore slancio alla carrozzeria, lunga 4,72 metri.

A dispetto dei 14 cm in meno rispetto alla versione attualmente in commercio, gli interni della nuova Espace vantano una abitabilità migliorata dalla riorganizzazione dello spazio a bordo, configurabile a 5 o 7 posti. Renault non ha diffuso dati riguardo le motorizzazioni del nuovo Espace, che sarà presentato in anteprima mondiale a inizio primavera 2023.