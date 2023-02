La Mazda CX-80 è prevista per la fine del 2023

La Mazda evolve la sua gamma che recentemente ha visto l'introduzione del SUV CX-60. Nel prossimo futuro, praticamente per la fine dell'anno in corso, dovrebbe vedere la luce una nuova proposta a ruote alte destinata a diventare il modello di punta del brand nel Vecchio Continente. Si tratta della CX-80, come ha rivelato ad Automotive News Europe il direttore di Mazda Europa, che risponde al nome di Martijn ten Brink. La vettura dovrebbe avere dimensioni inferiori alla CX-90, che è invece è stata destinata al mercato americano, e dovrebbe poter contare sulla terza fila di sedili per un'abitabilità a prova di famiglia numerosa. In base alle dichiarazioni, la base meccanica dovrebbe essere quella della CX-60, per cui la trazione di base sarà posteriore, mentre i motori verranno montati in posizione longitudinale. Questo dettaglio tecnico consentirebbe alla CX-80 di riproporre le motorizzazioni della CX-60.