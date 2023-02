Audi: nuovi pacchetti per S4 ed S5

Arrivano i nuovi pacchetti Black edition e Black edition Pro per i modelli S di Audi A4 ed A5 spinti dal V6 3.0 TDI da 341 CV, e per la S5 Cabriolet, che nasconde sotto il cofano il V6 3.0 TFSI da 354 CV. Con un vantaggio cliente prossimo al 40%, sono proposti, rispettivamente, ad un prezzo di 2.300 euro e 3.300 euro per le Audi S4 ed S4 Avant TDI, e di 3.250 euro e 4.250 euro per i modelli identificati dalla sigla S5.

Tra i due pacchetti, il Pro dona ulteriore appeal mediante dettagli quali i led sottoporta con proiezione al suolo del logo S, e le pinze freno verniciate di rosso. Inoltre, consente di avere anche i fari a LED Audi Matrix, con tecnologia laser per la gamma Audi S5. Con gli accenti in nero lucido per la griglia del single frame, le prese d'aria laterali, e le cornici dei cristalli laterali, oltre che per l'estrattore, le varie S4 TDI, S4 Avant TDI, S5 Coupé TDI, ed S5 Sportback TDI, presentano un look ancora più sportivo. Questo viene impreziosito anche dalla finitura total black per gli anelli Audi e le calotte dei retrovisori esterni, dai listelli sottoporta con logo S, e dai cerchi da 19 pollici con design a 5 razze. Audi S5 Cabriolet aggiunge a questi elementi la cover del vano capote, le cornici del parabrezza, e dei cristalli laterali cromate. Su questo modello i terminali di scarico sono in nero lucido, mentre per gli altri è stata realizzata una finitura dark chrome.