Arriva in Cina la nuova Jiangnam U2 ispirata agli anni '80

Una nuova vettura elettrica in arrivo dalla Cina e ispirata al design degli anni Ottanta. La novità in questione i chiama Jiangnam U2 prende spunto dalla seconda generazione di Suzuki Alto. Jiangnan Automobile, infatti, che proprio della Alto, ribattezzata per la Cina, era il produttore, quest'anno sta facendo il suo ritorno in scena con un'offerta più moderna e in chiave elettrica. Fortemente ispirata alla Ruixiang Hoen O2 di Baic, la U2 sfoggia un design che, presumibilmente e come riporta Carscoops, fa riferimento al Jiangnan TT (2001-2010) che era il nome di uno dei modelli di seconda generazione di Suzuki Alto offerti sul mercato cinese.

Il profilo è invece condiviso con la Ruixiang Hoen O2 ed è caratterizzato da un cofano corto e da un parabrezza aerodinamico. L'Ev dispone anche di maniglie delle porte a filo, di un tettuccio panoramico, di uno spoiler posteriore e di cerchi in lega nella misura di 17 pollici. La Jiangnan U2 misura 3.840 mm di lunghezza e con il suo passo di 2.521 mm può essere posizionata nel segmento degli Ev urbani. Il prezzo della nuova elettrica cinese non è ancora stato diffuso, così come non è ancora stato rivelato il periodo di lancio sul mercato, previsto in Cina.