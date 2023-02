Volkswagen Atlas si aggiorna al Chicago Auto Show

La Volkswagen Atlas e la sua variante Cross Sport, rispettivamente a 7 ed a 5 posti, si aggiornano con le versioni 2024 presentate al Chicago Auto Show. Esteticamente presentano un nuovo design del frontale, con un'ampia griglia cromata incorniciata da fari a LED, e con una firma luminosa diurna che si estende per tutta la larghezza dell'auto. La vista posteriore è stata arricchita da uno spoiler più grande, con la variante Cross Sport che sfoggia anche un diffusore più grintoso. Nuovi anche i disegni dei cerchi, con misure che vanno dai 18 ai 20 pollici, fino ad arrivare ai 21 pollici dell'allestimento R-line.

L'abitacolo presenta una plancia rivestita in materiali soft-touch con consolle centrale ridisegnata, 30 varianti di colore per le luci ambientali, e la selleria in pelle con motivo trapuntato a rombi per le versioni top di gamma. Diventano di serie il volante riscaldato arricchito con le leve del cambio, i sedili anteriori ventilati, ed il sedile del passeggero regolabile in altezza, oltre al climatizzatore automatico ed ai controlli vocali. Due gli schermi presenti nell'abitacolo, quello da 12 pollici per l'infotainment e quello della strumentazione da 10,25 pollici. Non mancano la connessione ai device in modalità wireless, il piano di ricarica ad induzione, e sei porte USB-C con ricarica rapida da 45 watt. Diventano di serie aiuti alla guida come il dispositivo che mantiene l'auto al centro della corsia, e sono disponibili, in opzione, l'head-up display ed il cruise control adattivo.

Sotto il cofano è presente esclusivamente un motore TSI sovralimentato a quattro cilindri, dotato di iniezione diretta, che eroga 272 CV e 370 Nm di coppia. Questo ha una potenza simile al propulsore VR6 in via di dismissione ed una coppia maggiore. Il cambio è automatico a otto rapporti, e la trazione è anteriore, con quella integrale 4Motion disponibile in opzione.