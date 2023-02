Maybach S 580 e l'ammiraglia diventa alla spina

Maybach lancia il primo modello ibrido plug-in, denominato S 580, aprendo scenari elettrificati al futuro del marchio. La Maybach S 580 incrementa ulteriormente il comfort acustico dell'ammiraglia teutonica, grazie alla modalità di guida puramente elettrica con cui consente di arrivare fino a 140 km/h, e di percorrere oltre 100 km. La sua natura elettrificata si evince da alcuni elementi quali la presa di ricarica nascosta sulla fiancata sinistra, gli accenti di colore blu nei fari, e l'indicatore dello stato di carica della batteria nel quadro strumenti. Sotto le forme eleganti, un motore elettrico si aggiunge al tradizionale sei cilindri in linea Mercedes‑Benz da 3 litri, per una potenza di sistema che arriva a 510 CV e 750 Nm di coppia. Valori che portano la Maybach S 580 e a scattare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, e ad ottenere valori di consumo di benzina nel ciclo WLTP compresi tra 0,8 e 1,0l/100 km. Oltre al caricabatterie da 11 kW, di serie, è possibile avere in opzione quello da 60 kW per le colonnine a corrente continua, per poter fare il pieno d'energia in circa 30 minuti.