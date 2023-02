Toyota Corolla Cross, arriva il motore 1.8

Nuovo ingresso nella gamma full-hybrid di Toyota Corolla Cross, si tratta della power unit con il 1.8 termico, che va ad affiancarsi a quella che sfrutta il motore a combustione da 2 litri, sempre in abbinamento al comparto elettrico. Forte dell'evoluzione apportata con la quinta generazione della tecnologia full hybrid-electric del brand, la Corolla Cross 1.8 amplia la platea di clienti del Suv giapponese. L'apporto della tecnologia elettrificata consente al motore da 1,8 litri di raggiungere una potenza di 140 CV, e di ottenere un'accelerazione da 0 a 100 km/h in un tempo di 9,9 secondi, pur mantenendo le emissioni di CO2 comprese tra i 112 ed 121 g/km nel ciclo combinato WLTP. L'esperienza di guida beneficia di una maggiore reattività al comando dell'acceleratore, mentre la differenza principale con la versione 2.0 riguarda il passaggio dalla sospensione posteriore a doppio braccio oscillante multilink ad uno schema con barra di torsione ad alta rigidità, con conseguente incremento di 37 litri del volume di carico. L'abitacolo vede la presenza del più recente sistema multimediale Toyota Smart Connect, con un display touchscreen centrale da 10,5 pollici e grafica ad alta definizione. Questo si contraddistingue per il nuovo processore, più veloce, e per la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, consente la navigazione in cloud, comunica notifiche sugli eventi stradali, permette la comunicazione attraverso un assistente vocale, e sfrutta gli aggiornamenti over-the-air. Ma non è tutto, perché con i servizi connessi di MyT App si può avere un'analisi della guida, è possibile conoscere la posizione dell'auto, e, volendo, effettuare alcune azioni da remoto, quali il controllo del climatizzatore ed il blocco delle portiere.