Mercedes eSprinter punta tutto sulla versatilità

La rinnovata versione di eSprinter di Mercedes-Benz Vans punta sulla versatilità e sulla maggiore autonomia. L'aggiornamento del furgone elettrico riguarda anche il motore sincrono a magneti permanenti con 100 o 150 kW di picco e 400 Nm di coppia, così come la batteria che porta l'autonomia fino a 400 km con una ricarica. Inizialmente disponibile negli Stati Uniti e in Canada, arriverà in Europa verso la fine del 2023.



Il nuovo eSprinter è caratterizzato da una corposa lista di innovazioni tecniche e si basa su un nuovo concetto composto da tre moduli che consentono la massima libertà possibile nello sviluppo e nella progettazione di varie conversioni, così come per lo Sprinter a propulsione termica.

Il modulo frontale comprende tutti i componenti principali e può essere combinato con tutte le varianti del veicolo, indipendentemente dal passo e dalle dimensioni della batteria.

Il modulo per la batteria, invece, si trova nel sottoscocca per risparmiare spazio. La posizione della batteria tra gli assi, insieme al robusto alloggiamento della batteria, determina un baricentro basso, aumentando la stabilità e la sicurezza di guida.

Mercedes-Benz ha investito circa 350 milioni di euro nel nuovo eSprinter e circa 50 milioni di euro saranno investiti in ciascuno dei tre stabilimenti di Charleston, Düsseldorf e Ludwigsfelde per adeguare le linee di produzione. "Il nuovo Mercedes-Benz eSprinter - ha commentato Mathias Geisen, Responsabile Mercedes-Benz Vans - segue coerentemente la nostra strategia: essere leader nella mobilità elettrica con i veicoli più desiderabili, ottenendo al contempo una crescita redditizia a livello mondiale".