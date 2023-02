La Corvette C8 Stingray mette il turbo con Hennessey

La Chevrolet Corvette C8 Stingray, la nuova sportiva americana ad alte prestazioni, che per la prima volta nella sua storia ha cambiato la collocazione del motore, portandolo in posizione centrale, è stata modificata dallo specialista Hennessey, attraverso un sistema di sovralimentazione. Infatti, la Hennessey Supercharged H700 Corvette C8 Stingray ha superato nei valori di potenza anche la sportivissima variante Z06 della supercar a stelle e strisce. Di base, la Chevrolet Corvette C8 Stingray è spinta dal V8 6.2 aspirato che esprime 497 CV e 630 Nm di coppia massima, che, dopo la cura Hennessey arriva ad erogare ben 717 CV ed 865 Nm di coppia: molto più dei 679 CV della Z06. Merito dell'adozione di un compressore volumetrico, di un intercooler aria-acqua, di interventi sull'aspirazione, e del nuovo scarico. Il pacchetto, proposto a 49.950 dollari, annovera anche la livrea Heritage ed i cerchi specifici, mentre per avere solamente le modifiche al motore, il costo è di 34.950 dollari. Il tutto è garantito per 3 anni o 36.000 miglia, che corrispondono a quasi 58.000 km.