Una versione estrema di Ram 1500 Trx firmata Apocalypse

Un Ram 1500 Trx portato alla sua espressione più 'estrema' da Apocalypse Manufacturing. Le dimensioni e le prestazioni su strada già notevoli della versione originale del pick-up firmato Ram, non ha infatti impedito al tuner con base in Florida di eccedere ancora di più sulle modifiche per il suo Warlord 6x6.

Se l'azienda aveva infatti presentato per la prima volta il suo Warlord basato su Trx a metà del 2021, solo recentemente ha condiviso sui social media le immagini del sorprendente veicolo uscito dalle sue officine. Per cominciare, l'esterno del pickup a sei ruote ha una finitura nera opaca che ne accentua l'aspetto.

Il Warlord di Apocalypse Manufacturing, per il quale la scritta Ram è stata capovolta per assomigliare a 'war' viaggia poi su cerchi realizzati con una finitura oro lucido e avvolti da pneumatici rigorosamente off-road. Numerose altre parti hanno poi finiture in oro, a partire dal roll bar di tipo sportivo sopra il cassone e da tutti i badge esterni. Non meno appariscenti sono i quattro riflettori aggiunti sul tetto.

Non contenta delle modifiche esterne, Apocalypse ha messo mano anche agli interni, utilizzando una nuova pelle con una finitura marrone scuro che va dai sedili anteriori a quelli posteriori, passando per la console centrale e i pannelli delle porte, completati da cuciture trapuntate e accenti in pelle nera.

Nessuna modifica è invece stata apportata al motore del Trx, ovvero un V8 sovralimentato da 6,2 litri con 702 CV. Se l'azienda non ha specificato quanti Trx 6x6 abbia fino ad ora prodotto, il prezzo svelato è di 250.000 dollari.