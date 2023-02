Bmw X5 e X6, i Suv bavaresi fanno il pieno di tecnologia

Tempo di restyling per Bmw X5 ed X6, aggiornati esteticamente e sul piano meccanico per rimanere ai vertici delle rispettive categorie. Come spesso accade con i lifting di metà carriera, le novità estetiche sono concentrate sul frontale e sul retro, sia del Suv che del Suv-coupè.

La rinnovata X5 sfoggia gruppi ottici anteriori dal taglio inedito, oltre a leggeri ritocchi sul design del doppio rene e delle prese d'aria. Anche sul retro troviamo nuovi proiettori a Led con punti luce inediti. Anche la nuova Bmw X6 presenta un frontale aggiornato con gruppi ottici sottili a forma di freccia.

La griglia a doppio rene Bmw Iconic Glow viene proposta come optional per i modelli a sei cilindri, mentre il pacchetto M Sport ora è di serie. Bmw X5 e X6 condividono le novità all'interno dell'abitacolo, che rilancia sul digitale con l’adozione del BMW Curved Display, composto da un quadro strumenti da 12,3" e dallo schermo da 14.9" dedicato all’infotainment iDrive 8.

I sedili presentano nuovi rivestimenti in simil-pelle e includono le funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. La vocazione diversa dei due veicoli viene sottolineata dall'assetto, con la X5 che prevede di serie le sospensioni adattive standard, mentre la X6 può contare sulle adattive M con ruote posteriori sterzanti e sistema anti-rollio a controllo elettronico.

Per quanto riguarda i motori, X5 accoglie l'ingresso in gamma della versione Plug-in da 490 CV, 700 Nm di coppia, ed una percorrenza in elettrico di circa 100 km. Si aggiunge alle benzina mild hybrid da 380 CV e la M60i xDrive da 530 CV, oltre alla mild hybrid diesel da 298 CV. Confermate le tre versioni di X6: due a benzina da 380 e 530 CV, oltre alla diesel xDrive30d da 298 CV.