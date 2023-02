Iniziata in Polonia la produzione regolare di Jeep Avenger

È iniziata nello stabilimento Stellantis di Tychy la produzione regolare di Jeep Avenger. Il via alle operazioni dedicate al primo Suv 100% elettrico di Jeep è arrivato al termine di un mese di gennaio in cui Avenger è stata anche premiata come Auto dell'Anno.

"La nuova Jeep Avenger - ha dichiarato Tomasz Gębka, direttore dello stabilimento Stellantis di Tychy - è il primo Suv Jeep a essere prodotto in Polonia ed è un grande motivo di orgoglio per tutto il nostro team. Iniziamo il 2023 con l'avvio della produzione di un veicolo che si è già guadagnato il riconoscimento dei clienti e degli esperti del settore.

Apprezziamo il grande interesse per questo modello unico del marchio Jeep, che offre molte caratteristiche tecnologiche all'avanguardia".

L'introduzione di Jeep Avenger in Europa segna anche l'inizio della prossima fase dell'elettrificazione del marchio Jeep che vedrà l'arrivo sul mercato di quattro veicoli completamente elettrici entro il 2025. Entro la fine del 2030, le vendite europee del marchio Jeep saranno poi al 100% elettriche.

Costruito tra il 1972 e il 1975, lo stabilimento di Tychy adotta un sistema a due turni e impiega più di 2.000 persone. Il portafoglio dei prodotti di questo impianto include tre modelli vincitori del riconoscimento European Car of the Year, tra i quali Jeep Avenger nel 2023. La produzione si basa sul sistema Stellantis Production Way, che consente alla fabbrica di svolgere le proprie attività in ogni ambito, incluse la qualità e l'efficienza energetica, con il pieno coinvolgimento dei dipendenti.

Il ciclo produttivo dello stabilimento include quattro divisioni, ovvero l'impianto di stampaggio gestito da un fornitore esterno, l'officina di saldatura automatizzata al 99,5% grazie a 930 robot, il reparto di verniciatura automatizzato per oltre il 90% e l'assemblaggio, che include due linee di produzione e una linea di assemblaggio delle batterie.