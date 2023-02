Fv Frangivento Gt65 è realtà, Hypercar da 650 Cv

Si chiama Gt65 la supercar italiana che prende il nome dal numero di gara del campione motociclistico Loris Capirossi, a cui sono ispirati i tre esemplari speciali di hypercar prodotte da Frangivento Automobili, numerate per ciascuno dei tre mondiali vinti dal pilota romagnolo, ovvero 90, 91 e 98.



Con i primi test a porte chiuse all'autodromo di Imola della versione 90, testata proprio da Loris Capirossi, la supercar realizzata interamente in Italia e che ha richiesto uno sviluppo durato tre anni, è ora ufficialmente arrivata. Spinta da un V10 aspirato da 650 CV, scatta da 0 a 100 in 3"0 e da 0 a 200 in 9"8. La trazione è integrale, il cambio sette marce doppia frizione e la velocità massima è di 330 km/h.

Disegnata e progettata da Giorgio Pirolo, Paolo Mancini e Loris Capirossi, la Fv Frangivento Gt65 rappresenta un'evoluzione del modello Sorpasso sia dal punto di vista stilistico che meccanico. Rispetto alla Sorpasso, la Gt65 ha superfici più pulite soprattutto nella fiancata ed un aspetto caratterizzato da uno spiccato look aggressivo che sottolinea in modo ancor più evidente lo stretto legame stilistico con l'hypercar Asfanè e con chiari rimandi estetici alle vetture da competizione di Gruppo GT3.

"Ho conosciuto Giorgio Pirolo e Paolo Mancini - ha commentato Loris Capirossi - a Monte Carlo mentre giravano con la loro spettacolare Asfanè nera. Impossibile non notarla, così siamo subito entrati in sintonia per la passione che ci accomuna per le automobili sportive. Mi hanno raccontato dell'impresa romantica che intendevano realizzare con il marchio Fv Frangivento. In questi anni ho così assistito alla crescita di questa nuova creatura, cercando di offrire degli input creativi a Giorgio e Paolo che hanno saputo tradurli in realtà".

Dopo i primi test all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, la Gt65 in questi giorni farà mostra di sé nella lounge di Casa Sanremo all'interno del Palafiori della città ligure, in occasione della settimana Festival di Sanremo.