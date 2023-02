Bmw i7 xDrive60, silenziosa e rassicurante regina delle nevi

Da sempre sinonimo di eccellenza tecnologica, di grande sicurezza dinamica e di confort per i passeggeri compresi quelli che siedono dietro, l'ammiraglia Bmw Serie 7 giunge dopo 45 anni alla settima generazione. Lo fa portando al debutto, accanto alle versioni con motore ICE, anche l'inedita variante a propulsione 100% elettrica i7. Per il nostro mercato il prezzo parte da 150.400 euro.

La nuova ammiraglia di Bmw viene prodotta nella sola variante passo lungo (3215 mm per un ingombro longitudinale di 5391 mm) e che arriva in Europa come xDrive60 puramente elettrica dotata di due motori elettrici che insieme sviluppano una potenza di sistema pari a 400 kW (544 Cv) e che possono erogare una coppia massima praticamente istantanea di 745 Nm.

Per questo modello 'top' la Casa di Monaco ha fatto ricorso alla sua quinta generazione dei suoi sistemi di propulsione eDrive, che rappresenta un'ulteriore importante evoluzione tecnologica (nei motori non si utilizzano ad esempio le terre rare) e che hanno permesso non solo di contenere il consumo di energia elettrica combinato nel ciclo Wltp in 19,6 - 18,4 kWh/100 km, naturalmente con emissioni di CO2 alla ruota pari a 0 g/km, ma anche di incrementare l'autonomia e ottimizzare i processi di ricarica.



i7 xDrive60 è infatti omologata nel ciclo Wltp per percorrenze di 590 - 625 chilometri e il raffinato sistema di recupero dell'energia - tre posizioni già quella automatica - dialoga con il sistema di navigazione e i sensori che sorvegliano la dinamica di marcia per offrire sempre il miglior rapporto fra frenata convenzionale e frenata elettrica di recupero.

Inoltre l'auto è predisposta per poter essere rifornita con colonnine rapide fino a 195 kWh che sono in grado di aggiungere 170 km di autonomia in soli 10 minuti di ricarica. Vera 'regina delle nevi' grazie anche al perfezionato sistema di trazione integrale xDrive con funzionamento 100% elettrico - e dunque rapidissimo nel variare la quantità di coppia erogata al retrotreno ed, quando serve, alle ruote anteriori - Bmw i7 xDrive60 è una perfetta compagna per viaggi anche su lunghissime distanze, in quanto unisce le doti del telaio al confort dell'abitacolo.

Diverse innovazioni aiutano a raggiungere l'equilibrio tra dinamica e comodità. Oltre all'aumento della rigidità della carrozzeria rispetto al modello precedente, alle carreggiate maggiorate e alle ruote più grandi sono stati apportati miglioramenti alle sospensioni pneumatiche (di serie) e all'Integral Active Steering opzionale.

La stabilizzazione attiva del rollio, inclusa nell'optional Executive Drive Pro, ora utilizza un motore elettrico 48 Volt.

Oltre a ridurre i movimenti di rollio causati dai dossi su un lato dell'auto, la nuova funzione Active Roll Comfort regola anche attivamente l'altezza della carrozzeria sul lato corrispondente del veicolo per ottimizzare la sensazione di benessere a bordo.

Davvero efficace il sistema Active Navigation che adattare la velocità e i movimenti dello sterzo in modo assolutamente preciso rispetto al tipo di strada ed alle caratteristiche in corso. L'auto è anche dotata di gestione computerizzata dell'assetto, visto che scende di 10 mm in Sport Mode oppure superando i 120 all'ora, ma può anche essere alzata di 20 mm.

Ma la reinterpretazione della mobilità individuale di alto lusso offerta da i7 va ben oltre. Una specifica progettazione dell'abitacolo e caratteristiche di equipaggiamento uniche, come il Theatre Screen (un incredibile display da 31,3 pollici a disposizione di chi viaggia dietro con Amazon Fire TV integrata), il sistema audio surround Bowers & Wilkins con subwoofer opzionali nei sedili, i telecomandi touch screen integrati nei pannelli delle portiere e le tende oscuranti posteriori che si chiudono da sole quando il Theatre Screen è acceso.

Come è stato possibile verificare in una inconsueta modalità di prova (e grazie alla disponibilità di un collega che si è calato nel ruolo di chauffeur) sedere sulle due poltrone posteriori della Bmw i7 è davvero appagante e rilassante, con morbidi cuscinetti aggiuntivi che rendono ancora più comodi i poggiatesta, spazio per le gambe a non finire e - se sono presenti i sedili multifunzione opzionali per la seconda fila - che la ventilazione attivaecon raffreddamento ottimizzato e una funzione massaggio con nove programmi.

Si può anche andare oltre con l'opzione Executive Lounge (che include una funzione di reclinazione con poggia gambe integrato ed ergonomico per l'area dietro il sedile del passeggero anteriore) e perfino con la finitura dei sedili - disponibile per la prima volta - con variante Bmw Individual pelle Merino e lana cachemire.