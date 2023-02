Skoda Kamiq Black Dots, pensata per l'Italia

In base ai dati del 2022, i Suv compatti in Italia valgono il 28% del mercato. La tendenza si riflette anche nelle vendite di Skoda, visto che Kamiq è stato il modello più richiesto dai clienti privati. Il city Suv quindi, viene proposto anche nella versione Kamiq Black Dots, pensata e sviluppata in Italia per la clientela del nostro paese. Già disponibile negli showroom del brand, beneficia del contributo delle concessionarie aderenti, a cui si somma l'eventuale eco-incentivo di 2.000 euro in caso di rottamazione.

Questa variante si posiziona in gamma tra la versione di accesso Ambition e l'allestimento Style, da cui riprende quasi tutti gli accessori di serie, garantendo, nel contempo, un vantaggio cliente che arriva al 42% sul costo delle singole dotazioni rispetto alla Style.

A livello di motorizzazioni, la vettura è proposta con unità a benzina TSI da 95 CV a 150 CV, e con cambi manuali, o automatici DSG a 7 rapporti, a seconda delle varianti. Caratterizzata esteticamente dai forti contrasti cromatici generati dagli elementi neri con le sette livree metallizzate e le due pastello disponibili, la Kamiq Black Dots vanta i gruppi ottici full LED con AFS, i cerchi in lega da 17 pollici con design aerodinamico, il climatizzatore automatico bi-zona, il sistema di avviamento senza chiave KeyLess, lo specchietto retrovisore interno anti- abbagliamento e le sellerie in tessuto misto pelle scamosciata sintetica, di serie. Nella dotazione rientra anche lo schermo da 8 pollici, con un infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Mentre, tra gli aiuti all guida, annoveriamo il Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di ciclisti e pedoni; il Lane Assistant, che mantiene il veicolo all'interno della carreggiata; ed il rilevamento della stanchezza del conducente.

Oltre alla chiamata automatica di emergenza con geo-localizzazione ed il Cruise Control.