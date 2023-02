La Bmw M3 Touring arriva a 610 CV con AC Schnitzer

Dopo tanta attesa, la Bmw ha lanciato la M3 Touring e, puntualmente AC Schnitzer ha interpretato il tema della wagon sportiva della casa dell’elica. Due gli incrementi di potenza proposti, il primo vede il motore 6 cilindri sovralimentato passare dai 510 CV e 650 Nm del modello di serie, a 590 CV e 750 Nm.

Il secondo step arriva fino 610 CV e 750 Nm, e comporta l’adozione del sistema di scarico sportivo AC Schnitzer con due terminali in carbonio su ciascun lato dell’auto. Per una guida ancora più affilata non manca un kit molle AC Schnitzer che comporta un abbassamento di 15 - 20 mm sull'asse anteriore, mentre dietro le molle rimangono standard. Volendo, si possono avere degli ammortizzatori regolabili in compressione ed in estensione. Inoltre, arrivano dei cerchi forgiati da 20 pollici, con pneumatici 285/30 R 20 all’anteriore e 295/30 R 20 al posteriore.

A livello aerodinamico, lo splitter anteriore aumenta il carico fino a 40 kg, ed è affiancato dalle alette laterali del frontale, mentre dietro spiccano lo spoiler sul tetto, che fornisce ulteriori 20 kg di carico, ed il diffusore in carbonio.