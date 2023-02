Alfa Romeo Gtv coupé 4 porte, pieno elettrico in 18 minuti

Nel 2027 Alfa Romeo dovrebbe poter 'rivoluzionare' il mercato delle 'ammiraglie' lanciando - ad iniziare dagli Stati Uniti - un nuovissimo modello elettrico in grado di essere ricaricato in soli 18 minuti. Lo riferisce Automotive News Europe che si basa per formulare questa anticipazione su ciò che Jean-Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo, ha dichiarato la scorsa settimana durante un evento stampa in Giappone.

In quella occasione Imparato ha ribadito l'esistenza di un programma di nicchia, e parallelo a quello della futura gamma suv, in cui rientrerebbe la prossima GTV. E ha indicato la performance in ricarica che dovrebbe caratterizzarla.

Come già ipotizzato in altre situazioni, a questa coupé 4 porte di fascia alta (interessante la ricostruzione visiva che ne ha fatto il designer Alessandro Caprotti per Autoevolution) spetterebbe il compito nei futuri step dell'espansione Alfa Romeo di consolidare la presenza negli Stati Uniti e in Cina, come 'risposta' 100% italiana alla Porsche Taycan.

Attualmente sul mercato non esiste un solo veicolo elettrico che possa essere ricaricato completamente in meno di 20 minuti e la futura GTV con la sua architettura a 800 Volt, diventerebbe il nuovo riferimento.