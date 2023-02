Sportive Opel Astra e Grandland promosse nei test dinamici

Quanto ha fatto Opel con le più recenti GSe, cioè le versioni sportive di Astra e Astra Sports Tourer oltre che del suv Grandland, è al passo coi tempi ed la risposta ideale alla attuale fase della elettrificazione della mobilità Un lungo test nel'entroterra della spagnola Costa del Sol ha confermato che lo schema ibrido plug-in di ultima generazione combinato con i sistemi elettronici di aiuto al pilota e alla gestione delle sospensioni è - al momento - una formula che permette di soddisfare non solo le norme sulla protezione dell'ambiente ma anche una ampia fascia di utenti.



La gamma GSe, che riprende uno storico marchio Opel che identificava le versioni sportive ma che ora guarda avanti con le tre lettere che indica Grand Sport electric, è per questo articolata in tre carrozzerie (hatchback, Sports tourer e suv), in due schemi di trazione (2wd e 4wd) e due livelli di potenza (225 e 300 Cv).

Oltre alle caratterizzazioni estetiche - che comprendono un diverso trattamento cromatico, gli elementi nel design esterno e i cerchi di diametro maggiorata con look esclusivo - prerogative comuni alle tre Opel GSe sono il telaio ad hoc con altezza di marcia ridotta, la taratura specifica dello sterzo e le sospensioni che sono state sviluppate espressamente per queste due Astra e per Grandland.

Il risultato, parando di Astra e soprattutto di Sports Tourer, è un miglioramento evidente e molto equilibrato della dinamica di marcia rispetto alle versioni 'non sportive'. Questo tenendo conto che la plug-in hybrid Business Elegance e GS utilizza lo stesso gruppo con batteria da 12,4 kWh e unità elettrica da 81 kW e motore turbo benzina 1.6 ma con taratura da 150 Cv per un output di sistema di 180 Cv.

Con il suo motore ICE da 180 Cv la GSe arriva invece al valore complessivo di 225 Cv e 300 Nm di coppia massima senza comportare per questo differenze nella massa dell'auto. Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe - quest'ultima che arriiverà in Italia nel secondo trimestre - si dimostrano dunque più agili e precise nelle traiettorie e soprattutto nelle risposte alle irregolarità della strada e a manovre repentine.

Sterzo, sospensioni e freni reagiscono in modo ancora più pronto e diretto a qualsiasi comando del guidatore, ben assecondati in questo dalle dimensioni dei pneumatici, che sono 225/40 R18.

Da notare che gli ammortizzatori Koni sono dotati di tecnologia FSD (Frequency Selective Damping), che offre caratteristiche di ammortizzazione differenti alle alte frequenze e alle basse frequenze. Anche le impostazioni dell'Esp sono esclusive per i modelli GSe, con una soglia di attivazione più alta per poter guidare in modo ancora più dinamico.

Secondo l'omologazione WLTP Opel Astra GSe offre un consumo di carburante di 1,2-1,1 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 26-25 g/km. E può percorrere fino a 64 km a zero emissioni locali. I valori reali sono evidentemente diversi ed è molto interessante verificare nel simulatore del sito Opel come velocità media, stile di guida e temperatura esterna possano influenzare l'autonomia in 100% elettrico.

Le prestazioni dichiarate (per il momento limitate ad Astra GSe) indicano uo scatto da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, una velocità massima in assenza di limiti di 235 km/h, valore che scende a 135 km/h quando l'auto si muove in modalità puramente elettrica. I prezzi per Opel Astra GSe da 225 Cv partono da 48.050 euro, quelli di Astra Sports Tourer GSe verranno comunicati successivamente.

Passando al volante del suv Grandland, l'effetto GSe sembra ancora più evidente, e non solo per il look enfatizzato dal bicolore e dai cerchi specifici da 19 pollici. Le doti di questo modello versatile e molto adatto anche alla famiglia evolve soprattutto a livello di sicurezza dinamica. Questo perché il comportamento stradale viene esaltato dalla presenza esclusiva (l'altro Grandland Phev con potenza inferiore è solo a trazione anteriore) del sistema di trazione e-AWD.

L'erogazione di coppia al retrotreno avviene infatti attraverso il secondo motore elettrico del veicoli, quello appunto collegato alle ruote posteriori. Non penalizzato da un funzionamento meccanico, il passaggio della forza motrice è velocissimo e risulta (altro vantaggio) permanente in quanto è l'elettronica a decidere quando e come serve che il retotreno sia di trazione.

Il 'solito' motore a benzina 1.6 turbo da 200 Cv è affiancato da due unità elettriche, quella sull'asse anteriore genera fino a 110 Cv e quella sull'asse posteriore fino a 113 Cv con una potenza di sistema fino a 300 Cv mentre la coppia massima raggiunge i 520 Nm Il consumo nel ciclo misto WLTP è di 1,2 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 28-27 g/km. Grandland GSe può passare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e aggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica).

Grazie alla batteria agli ioni di litio da 14,2 kWh, percorre fino a 63 km con zero emissioni locali. Questa versione top di gamma GSe ha un prezzo base di 55.000 euro.