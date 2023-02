Radical: la SR10 XXR è ancora più estrema

La Radical, dopo la SR3 XXR, ha realizzato la SR10 XXR. Una sportiva estrema che sfrutta un 2.3 sovralimentato da 425 CV. La carrozzeria presenta una pinna centrale, ispirata alla variante LMP della SR3 XXR, nuovi cerchi in lega leggera e gruppi ottici anteriori ad alta intensità. E per coloro che cercano una riduzione del peso ulteriore, è disponibile un pacchetto con splitter e diffusore in carbonio.

Gli aggiornamenti della SR10 XXR saranno disponibili anche per agli attuali possessori della SR10, venduta in oltre cento esemplari dal 2020, attraverso un pacchetto denominato "XXR Evolution pack". Entrambi i modelli, SR10 XXR ed SR10 con l'Evolution pack, saranno ammessi ai campionati internazionali Radical Cup all'interno delle classi Platinum.

La SR10 XXR è ordinabile attraverso la rete di concessionarie Radical Motorsport presente in più di 20 paesi, mentre la produzione inizierà nella primavera del 2023.