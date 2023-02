Audi prepara per il 2024 supersportiva elettrica RS6 e-Tron

Audi starebbe lavorando a una versione completamente elettrica della sua sportiva RS6 che dovrebbe essere lanciata nel 2024. Come rivela il magazine britannico Top Gear non si tratterà pero di una variante a batteria del modello attuale ma derivato dall'imminente A6 e-Tron su piattaforma PPE del gruppo Volkswagen.

Il responsabile del design di Audi Marc Lichte ha recentemente dichiarato proprio a Top Gear che questo nuovo modello ad alte prestazione offrirà la stessa spaziosità interna di cui l'attuale RS6 è diventata sinonimo. "Amo la RS6 perché posso metterci dentro bici, sci, tante cose - ha detto Lichte - Ecco perché lo adoro. È l'auto per me".

Lichte ha svelato di aver presentato i progetti dei futuri modelli RS elettrici di Audi a "1.000 manager del nostro Gruppo a Berlino" e che questi "sono diventati pazzi". La futura RS6 e-Tron prende ispirazione dal concept A6 e-Tron che Audi ha mostrato all'inizio del 2021 ma Lichte ha detto questo concept era per il "corpo stretto" della A6, e non per le carreggiate larghe della RS6.