Suzuki Jimny come elettrico finalmente via libera per Europa

Da un'attenta rilettura dei documenti che Suzuki ha diffuso in occasione della conferenza di presentazione della strategia di crescita 'Sho-Sho-Kei-Tan-Bi' con obiettivo l'anno fiscale 2030 emerge una ghiotta novità per gli appassionati dell'introvabile fuoristrada Jimny.

In Giappone, a partire dall'introduzione delle versioni elettriche delle mini-car commerciali già nel 2023, Suzuki prevede di introdurre 6 fra suv compatti e mini-car per passeggeri da lanciare entro l'anno fiscale 2030.

Nella chart proiettata trattando questo tema, si riconosce la silhouette dell'amatissimo 4x4 - che in Europa non viene venduto come autovettura per non penalizzare la media dell emissioni - che verrà proposto anche in variante elettrica, quindi perfettamente in linea con le richieste legali del nostro Continente.

Il debutto potrebbe essere vicino: Suzuki introdurrà in Europa modelli elettrici a batteria nell'anno fiscale 2024, espandendosi ai segmenti suv e B. Cinque di queste auto che saranno lanciate entro l'anno fiscale 2030. In India verrà lanciato nell'anno fiscale 2024 il suv elettrico annunciato all'Auto Expo 2023 oltre a 6 modelli che saranno presentati entro l'anno fiscale 2030.