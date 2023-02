Presentata in Nord America la Mazda CX-90

Realizzata su una nuova piattaforma, la Mazda CX-90 è stata lanciata in Nord America nel nuovo colore Takuminuri di Mazda, denominato Artisan Red. Il motore è in posizione anteriore longitudinale, ed adotta il sistema Kinematic Posture Control, che ha debuttato sulla MX-5 Miata, ed evita il sollevamento del corpo vettura nelle curve strette. In questo modo migliora l'aderenza, e gli occupanti, che arrivano fino ad un massimo di 8, possono mantenere una postura naturale.

Un ulteriore apporto alla dinamica è fornito dalla trazione integrale.

Di conseguenza, è possibile sfruttare in sicurezza le potenzialità del nuovo 6 cilindri 3.3 turbo da 340 CV e 369 Nm, dotato di sistema mild hybrid. In alternativa, è possibile scegliere il nuovo propulsore e-Skyactiv plug in hybrid da 323 CV e 369 Nm, che sfrutta il motore termico a quattro cilindri da 2,5 litri ed una batteria da 17,8 kWh, per viaggiare in determinate situazioni solamente in modalità elettrica.

Tutti i propulsori della CX-90 sono abbinati a un nuovo cambio automatico a otto velocità.