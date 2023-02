Nuova Mercedes-AMG E63, il 6 cilindri sostituirà il V8?

Dopo la Amg C63, anche la nuova Mercedes-AMG E63 è pronta ad archiviare l'era del V8 biturbo in favore di una unità elettrificata.

L'indiscrezione viene riportata da Autocar, che suggerisce l'adozione di un powertrain elettrificato con la parte termica affidata ad un motore 6 cilindri da 3.0 litri. Montato in senso longitudinale, sarà verosimilmente assistito dallo stesso motore elettrico posteriore da circa 200 Cv visto sulle sportive della Stella più recenti. Insieme potrebbero raggiungere circa 700 Cv ed una coppia mostruosa superiore ai 1200 Nm, per superare le prestazioni dell'attuale E63 S: accelerazione 0-100 km/h in 3,4 secondi e velocità massima di 300 km/h.

Il tutto con consumi ed emissioni decisamente più contenuti nonostante l'aggravio di peso dovuto al pacco batterie da 4,8 kWh.

Non sono trapelate informazioni sulla autonomia a zero emissioni, probabilmente limitata ad una manciata di Km come avviene su C63 ed S63 E Performance, dove gli elettroni sono al servizio del divertimento e del piacere di guida.