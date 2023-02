Mercedes al massimo del luxury con Maybach

Le auto Mercedes, storicamente, sono legate al al mondo del lusso, e in questo momento storico, in cui sono stati investiti 566 miliardi di euro in luxury cars nel 2022, è ancora più evidente l'importanza di questo mercato.

Ma non sono solamente le soluzioni tecnologiche che rendono uniche alcune Mercedes, come il Dolby Atmos, meglio definito come il suono del lusso, capace di una resa sonora multicanale che, dal vivo, fa realmente la differenza. Anche gli allestimenti realizzati su misura della clientela più esigente fanno parte del DNA della casa della stella a tre punte.

Infatti, nel corso della nostra visita della rinnovata concessionaria Mercedes-Benz Roma, in via Zoe Fontana, abbiamo potuto toccare con mano alcune delle vetture di rappresentanza per antonomasia. la prima è stata la S 580 Manufaktur da 245.938 euro, realizzata sulla base della Classe S a passo lungo, con una verniciatura speciale in nero opaco, e forte di altri dettagli che la rendono ancora più lussuosa.

Poi è stata la volta della Maybach S 680 Edition 100, ancora più lunga di circa 30 cm della Classe S a passo lungo, per una zona posteriore particolarmente abitabile nel massimo del comfort. Con la sua livrea bicolore grigia e blu, sarà costruita in soli 100 esemplari, dal costo di 321.000 euro l'uno, e, tra questi, solamente 1 arriverà in italia.

Ancora più esclusiva, la Maybach S 680 Virgill Abloh, dal costo di 472.697 euro, realizzata con la partecipazione dal compianto fondatore del brand di moda Off-White, che sarà prodotta in sole 150 unità, di cui 2 previste per il mercato italiano.