Bugatti W16 Mistral rende omaggio al fascino del Giappone

L'esclusiva Bugatti W16 Mistral, programmata per essere costruita in soli 99 esemplari (già tutti venduti) continua il suo tour mondiale iniziato quest'estate in Nord America e proseguito in Europa e Medio Oriente con una emozionante tappa a Tokyo.

Metropoli vibrante, nota per la sua tecnologia all'avanguardia, per la ricca cultura e per il vasto patrimonio, Tokyo è una città che fonde perfettamente il tradizionale con il moderno come testimoniano templi di oltre 1.000 anni accanto agli edifici più alti del mondo.

W16 Mistral è perfettamente a suo agio qui, testimone di oltre un secolo di storia Bugatti e intrisa delle più recenti innovazioni del design automobilistico. Tra le sue prime tappe in Giappone, ha visitato il Santuario Kanda Myojin, considerato uno dei templi più antichi di Tokyo. Bugatti W16 Mistral è poi passata anche dal Parco Oishi, con il Monte Fuji in lontananza e il Lago Kawaguchi davanti. Qui, nella luce del tramonto, il sorprendente trattamento posteriore, evidenziato dal motivo del fanale posteriore a tema X, è un faro splendente per il futuro del design Bugatti.

L' esplorazione della città nipponica è proseguita con una all'acclamato Gora Kadan ex rifugio della famiglia imperiale, che con le sue sorgenti termali naturali che stimola tutti e cinque i sensi.

"Tokyo e il Giappone sono sempre stati una casa naturale per Bugatti - ha commentato Kostas Psarris, direttore regionale Medio Oriente e Asia di Bugatti - Il nostro è un marchio guidato dalle tradizioni ma sempre anche dagli ultimi progressi in tecnologia, ingegneria e design. La W16 Mistral è una vetrina ideale dei nostri valori, evolvendosi da una lunga stirpe di bellissime roadster Bugatti, ma spingendosi sempre avanti con livelli incomparabili di prestazioni e lusso".

"È un grande onore esplorare le bellezze del Giappone e condividere la nostra ultima creazione con la clientela internazionale di Bugatti Tokyo - ha concluso Psarris - tra cui molti dei più appassionati collezionisti di Bugatti al mondo".

Dopo la sua visita a Tokyo, W16 Mistral continuerà il suo tour mondiale, dirigendosi verso la città-stato insulare di Singapore. La Bugatti W16 Mistral monta per l'ultima volta il poderoso quadri-turbo W16 da 1.600 Cv.