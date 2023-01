Mercedes Classe E, futura generazione ICE ruba look alla EQS

Mercedes si prepara a rinnovare uno dei suoi modelli di maggiore 'peso' commerciale, quella Classe E che da sempre appaga i gusti dei clienti privati e soddisfa le esigenze di molte categorie di utenti professionali sostituendo la generazione W213, che compirà sette anni nel corso del 2023.

La Classe E model year 2024 sarà basata sulla piattaforma MRA (Modular Rear Architecture) che è destinata ai modelli a trazione posteriore o con quattro ruote motrici e che è utilizzata anche dalle Classe S (W223), Maybach Classe S (Z223), Classe C (W206) e dal suv GLC (X254).

Come viene richiesto dal mercato la nuova gamma proporrà motori benzina da 2,0 e 3,0 litri adeguatamente elettrificati, e con ogni probabilità l'ultimo diesel nella storia di questo modello. Anche il marchio Affalterbach utilizzerà la generazione W214, lanciando diverse varianti ad alte prestazioni con la Mercedes-AMG 63 SE Performance al top.

Anche in questo caso verrà utilizzato - come nella sorella minore C 63 - un sistema propulsivo ibrido che, abbandonando il V8, fa ricorso ad un quattro cilindri turbo da 2,0 litri con potenza che arriva grazie alla sezione elettrica a 680 Cv.

Diversi media (come AutoBild che ha ricostruito con un bozzetto vicino l'aspetto definitivo) hanno anticipato il possibile look di questa berlina e che - lo confermano le immagini dei muletti in collaudo invernale colti dal sito Autoevolution - si ispirerà nel design del frontale e sopratutto nei gruppi ottici alla ammiraglia elettrica EQS. La commercializzazione dovrebbe iniziare in autunno.