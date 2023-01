Land Rover Defender by E.C.D. Automotive Design

Per i nostalgici della Land Rover Defender precedente, E.C.D. Automotive Design propone dei restauri su misura.



Infatti, aggiorna il noto fuoristrada con motori potenti di ultima generazione dotandoli di tutti i comfort possibili.

Project Mayhem, basato sulla Defender 110, ne rappresenta un esempio concreto.

La sua attitudine per l'offroad è sottolineata ruote da 20 pollici con pneumatici BF Goodrich All-Terrain da 33 pollici, dalla piastra paramotore e dal paraurti anteriore con tanto di bull-bar e verricello.

La sua livrea Santorini Black nasconde un motore V8 sovralimentato GM Performance LT4 660 CV che la spinge da 0 a 96 km/h in circa 5,0 secondi.

Non mancano un impianto frenante griffato Brembo, e delle sospensioni E.C.D. Air Ride.

L'abitacolo, in configurazione a 6 posti, presenta il volante Momo Nero, e la connessione ad Apple CarPlay dalla radio Kenwood Excelon, o Alpine con schermo touch.

Al momento, non è stato comunicato il prezzo di questa trasformazione, ma l'offerta delle variazioni sul tema Defender è decisamente ampia.