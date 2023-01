Opel lancia sportive GSe, ibride phev amiche dell'ambiente

Opel torna nel mondo delle sportive compatte, come aveva già fatto in passato con le versioni GSE (dove la e indica l'iniezione di benzina, Einspritzung in tedesco) e le Ops cioè i modelli prodotti dall'Opel Performance Center.

Questa volta però la 'firma' caratteristica, che diventerà addirittura un sub-brand, è GSe dove la vocale (scritta in minuscolo) significa elettrico. Primi modelli a fregiarsi di questo nuovo logo sono infatti le Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe - quest'ultima arriverà in un secondo tempo - e il suv Grandland GSe, tutti moderni modelli che sfruttano propulsori ibridi plug-in nati e sviluppati all'interno di Stellantis.

I clienti possono ordinare la nuova Opel Astra GSe a partire da 48.050 euro e il nuovo Opel Grandland GSe a partire da 55.000 euro (tutti prezzi chiavi in mano in Italia, IPT esclusa) mentre il listino della Sports Tourer GSe sarà comunicato in un secondo tempo. Le consegne inizieranno nel primo trimestre.

Caratterizzate da un look moderno e personale, i cui la sportività si unisce ad un certo minimalismo, le nuove Opel aprono di fatto una nuova tipologia di auto, basate su modelli phev rispettosi dell'ambiente a cui un pizzico di paprica (elemento della cucina tedesca) li fa entrare nel mondo delle sportive compatte del futuro.

Lo fanno con un sistema propulsivo che nelle due Astra utilizza un quattro cilindri da 1,6 litri che genera 180 Cv accoppiato ad un'unità elettrica da 81,2 kW (110 Cv) per un potenza di sistema di 225 Cv. Nella Grandland GSe il propulsore turbo benzina da 1.6 litri con 200 Cv lavora assieme a due unità elettriche - una per ogni asse - che erogano rispettivamente 110 e 113 Cv. Il risultato è una potenza di sistema fino a 300 Cv.