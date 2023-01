Honda svela Acura Integra Type S alla 24ore di Daytona

I giapponesi della Honda hanno scelto la 24 ore di Daytona per svelare al grande pubblico la nuova Integra Type S, una sportiva da 300 Cv che sarà commercializzata negli Stati Uniti con il marchio premium Acura. A poche ore dalla partenza della celebre competizione di durata, sul circuito ha girato un esemplare ancora parzialmente nascosto nei tratti dalle camuffature tipiche dei prototipi pre-serie.

Esemplare che, tra l'altro, sarà utilizzato come "pace car" alla partenza della gara.

La vettura rimarrà esposta ai paddock dell'International Speedway durante l'intero weekend dell'appuntamento Imsa che vede impegnato il costruttore nipponico in difesa della doppietta vincente dell'edizione dello scorso anno: schierate quattro vetture, tra cui la sport prototipo elettrica ARX-06.

Evoluzione dell'iconica berlina sportiva Integra, commercializzata in passato anche in Italia, la Type S rappresenterà la punta di diamante dell'attuale gamma modello sia per performance sia per estremizzazione dello stile. In commercializzazione a breve negli States con gli aggiornamenti 2024, la Type S è dotata di differenziale posteriore a slittamento limitato ed è equipaggiata con un motore a benzina turbo 2.0 V-Tec da 300 Cv, accoppiato esclusivamente a un cambio manuale a 6 rapporti, studiato per esaltare al massimo il piacere di guida e la sportività della vettura.