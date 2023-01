Bmw, l'aggiornamento di primavera dell'alto di gamma

Con la primavera sboccia la tecnologia su gran parte della gamma BMW, aggiornata anche sul piano delle personalizzazioni. Da aprile la BMW X7 guadagna i fari in cristallo "Iconic Glow", portati al debutto dalla nuova Serie 7, che invece sarà disponibile in nuove tonalità sia fuori che dentro l'abitacolo. Entrambe saranno dotate del Parking Assistant Professional, la tecnologia che permette di gestire le funzioni di parcheggio automatico "Remote Control Parking e Manoeuvre Assistant" pure fuori dall'auto, tramite l'App My BMW utilizzando un iPhone Apple. Un sistema utile, ad esempio, negli spazi estremamente stretti o di difficile accesso.

In quelle circostanze il conducente può mettere in pausa la manovra di parcheggio già in corso, scendere dall'auto e poi riprendere la manovra mentre controlla l'area intorno all'auto.

Può anche controllare l'uscita dell'auto dal proprio smartphone utilizzando il Parking Assistant Professional. Sarà disponibile pure a bordo del Suv elettrico BMW iX, da marzo aggiornato anche con una nuova tecnologia di gestione del calore per la batteria ad alto voltaggio.

Permetterà di avviare il preriscaldamento della batteria manualmente e quando la guida del sistema di navigazione non è attiva. Inoltre, Il Driving Assistant montato di serie sarà integrato con il Trailer Assistant, in grado di muovere correttamente lo sterzo durante le manovre di retromarcia quando un rimorchio è agganciato al veicolo. BMW iX e l'ammiraglia elettrica BMW i7 saranno consegnate con un cavo di ricarica Mode 3 Professional progettato per supportare una capacità di ricarica fino a 22 kW.

Le Serie 4 saranno equipaggiate di serie con il nuovo sistema d'infotainment "BMW Operating System 8" affiancato dal quadro strumenti digitale da 12,3 pollici dietro il volante. Tutti i motori disponibili per la Serie 4 Coupé, la Gran Coupé e la Serie 4 Cabrio saranno abbinati di serie al cambio Steptronic a otto rapporti. Da marzo 2023 saranno incluse anche le palette sul volante ed una nuova leva selettrice nella console centrale.