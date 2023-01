Bentley: one-off su base Continental GT Azure

Per celebrare i 70 anni della R-Type Continental JAS 949, Bentley realizza una one-off su base Continental GT Azure che trae ispirazione dall'iconico modello.

La JAS 949 è uno dei soli 208 esemplari della R-Type Continental costruiti, una vettura che, nonostante i numeri di produzione limitati, è stata di grande impatto.

Infatti, nel 1952, anno del suo lancio, la R-Type Continental era la berlina di lusso a quattro posti più veloce al mondo.

Proprio la silhouette del fianco posteriore e la linea del tetto sono stati d'ispirazione per la prima generazione di Continental GT nel 2003 e, da allora, per ogni Continental GT realizzata.

Per dar vita ad un'interpretazione moderna e fedele della JAS 949, una nuova Continental GT V8 Azure è stata dipinta a mano in Old English White: una fedele riproduzione del colore della vernice anni '50.

Inoltre, è stata dotata di cromature lucide, e di ruote da 22 pollici rifinite a mano, in una finitura nera e lucida come l'originale.

All'interno è stata ulteriormente impreziosita con la pelle Cricket Ball, che richiama il colore della selleria della JAS 949, e mediante la radica di noce a poro aperto.