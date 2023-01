Audi Activesphere, il crossover coupé che anticipa il futuro

Può sembrare incredibile ma l'ingresso di Audi nel mondo delle auto 100% elettriche, avvenuto nel 2018 con il suv e-Tron, ha fatto in modo che i Quattro Anelli abbiano già scritto molte pagine nella storia della mobilità e dell'innovazione automobilistica di questi ultimi anni. Tanto da considerare logico lo svilluppo - che guarda in realtà molto avanti - dei concept della serie 'Sphere' ideata e disegnata presso l'Audi Design Studio di Malibu.

Con le concept Audi Skysphere, Grandsphere,Urbansphere e, ora, Activesphere, il brand anticipa il design dei futuri modelli Audi seguendo una strategia di sviluppo stilistico dall'interno verso l'esterno: definendo in primis le linee e le caratteristiche dello spazio attorno ai passeggeri, identificato come "sfera" (sphere in inglese) delle loro esigenze, e solo in un secondo momento le forme della carrozzeria.

L'ultima arrivata, Audi Activesphere Concept - che sarà esposta in anteprima mondiale al pubblico il 5 febbraio a Cortina d'Ampezzo - anticipa ad esempio debutta un futuro crossover coupé di lusso, 100% elettrico e straordinariamente versatile.

Caratterizzato da una lunghezza di 4,98 metri, Activesphere Concept abbina infatti lo stile muscolare tipico di una vettura sportiva alle caratteristiche tipiche del mondo suv, come la marcata luce libera da terra e le ruote da 22 pollici off-road.

Ma non è tutto: la zona posteriore in stile Sportback può essere trasformata, premendo semplicemente un pulsante, in un pianale di carico aperto, denominato 'active back', ideale per trasportare bici e altre attrezzature sportive.

"Audi Activesphere è unica - ha commentato Gael Buzyn responsabile dell'Audi Design Studio di Malibu - si tratta di un'avanguardistica crossover coupé che abbina l'eleganza di una sportback, la praticità di un suv e le doti fuoristradistiche di un 4x4 duro e puro".

Tra le novità di un futuro ormai vicino che sono anticipate da Audi Activesphere Concept ci sono l'impiego della piattaforma modulare elettrica PPE, la guida autonoma, il sistema propulsivo con potenza massima di 442 Cv, la trazione integrale Quattro a funzionamento elettrico e le sospensioni con assetto variabile di 80 mm.

In particolare la piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric), sviluppata in collaborazione con Porsche sotto la direzione Audi anticipa i primi modelli di serie basati sul pianale PPE verranno presentati entro la fine del 2023.

Questa piattaforma è una novità assoluta, concepita per consentire di realizzare una molteplicità di vetture elettriche di grande serie spaziando dai suv alle berline-coupé, sino alle Avant inizialmente di segmento E, per poi estendersi al segmento D - centrale all'offerta Audi - e poi spaziare sino al segmento F.

L'altezza da terra variabile evoca la gamma Audi A6 Allroad Quattro, che fino dalla prima generazione è stata caratterizzata dalle sospensioni pneumatiche adattive e dal look all terrain, Con Audi Activesphere, per la prima volta una sportback fa proprio il Dna del mondo Allroad, assumendo la definizione di Active Sportback.

Come nell'Audi Grandsphere Concept, anche in questo crossover coupé di lusso le porte si aprono a libro. Data l'assenza del montante centrale, l'abitacolo si presenta sin da subito in tutta la propria ampiezza. La firma luminosa dei gruppi ottici anteriori, decisamente affilati, richiama il logo del brand.

Le generose dimensioni - 4,98 metri di lunghezza, 2,07 metri di larghezza e 1,60 metri di altezza - fanno rientrare Audi Activesphere a pieno titolo nel segmento high-end. Tipico di un'auto elettrica, l'interasse di 2,97 metri garantisce ampio spazio per le gambe dei passeggeri. La vettura, dal look marcatamente muscolare, dissimula gli ingombri grazie agli sbalzi contenuti e alla linea da Sportback. L'ampio abitacolo e l'arco del tetto fortemente spiovente conferiscono alla vettura proporzioni sportive cui si accompagnano la notevole luce da terra e i cerchi da 22 pollici.

Questi ultimi calzano pneumatici 285/55 dal battistrada off-road e sono caratterizzati da segmenti mobili in corrispondenza delle razze: nell'impiego fuoristrada si aprono per una ventilazione ottimale, mentre su strada si chiudono per favorire l'aerodinamica. Activesphere porta al debutto l'innovativo concept di gestione delle funzioni e delle informazioni di bordo denominato Audi Dimension. Cuore del sistema, che combina mondo fisico e mondo virtuale dando vita alla mixed reality, sono gli avanguardistici occhiali per la realtà aumentata.