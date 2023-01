Volkswagen cancella ID.Buggy e ripesca programma ID.Ruggedzz

La cura Blume, che dopo l'uscita di Diess ha preso la guida del Gruppo Volkswagen in settembre 2022, continua ad avere effetti sui programmi della famiglia dei modelli elettrici ID.

Ora è la volta della conferma della cancellazione del modello ID.Buggy, una sorta di riedizione 100% a batteria del celebre modello 'da spiaggia' degli Anni '70 che doveva essere lanciato contestualmente al minivan ID.Buzz, Ma la novità più interessante, perché potrebbe preludere ad una svolta nel programma ID originalmente basato sulla sola piattaforma Meb, riguarda il modello ID.Ruggedzz. Caratterizzato da una denominazione non felicissima che richiama al mondo dei fuoristrada più rudi (in quanto rugged significa terreno aspro) Questo modello torna di attualità dopo essere stato annunciato nel 2020 dal ceo del brand Vw Ralf Brandstätter e poi cancellato sotto la gestione Diess, Si tratta di un progetto di un 4x4 'puro e duro' sostanzialmente destinato al mondo del lavoro e dei fuoristradisti più convinti, significherebbe l'abbandono (per questo modello, al momento) della piattaforma elettrica 'tuttofare' Meb a favore dello châssis elettrico T6 già presente nel Ranger e sviluppato dalla Ford Australia di Melbourne, lo stesso partner che ha collaborato con Volkswagen per l'ultima generazione del pick-up Amarok.

Costruito con molti elementi in comune con il nuovo suv Ford Everest, ID.Ruggedzz ha pochi punti di contatto con il primo concept e si ispirerebbe invece nel design - secondo quanto riporta il magazine britannico Autocar - proprio all'Amarok con cui condividerebbe che gli interni e lo spazio per sette persone.

Per ciò che riguarda la batteria, sostiene Autocar, Volkswagen potrebbe optare per un taglio da 110 kWh in modo da offrire la capacità di traino e l'autonomia richieste d un 4x4 di questa categoria.

Per la produzione di ID.Ruggdezz - che dovrebbe essere commercializzato come model year 2027 - sono attualmente in esame lo stabilimento della Auto Alliance in Thailandia di proprietà della Ford Thailand Manufacturing oppure la fabbrica della Ford Motor Company a Silverton (Pretoria) in Sudafrica.