Nuovo Suv a 5 e 7 posti Renault sarà ancora Espace

Renault punta ancora sul nome più che noto di Espace per il nuovo Suv in arrivo. Riconosciuto tanto in Francia quanto all'estero, il nome Espace si è infatti imposto all'interno dell'azienda come la scelta più ovvia per incarnare la sesta generazione del nuovo grande SUV a 5 e 7 posti di Renault.

Generazione dopo generazione, fino ad arrivare alla sesta che farà il suo debutto la prossima primavera, la nuova Espace aprirà un nuovo capitolo con cui porterà avanti il rinnovamento della marca Renault pur restando fedele alla tradizione delle precedenti generazioni, tra comfort e innovazioni.

Alla base del nuovo Suv di grandi dimensioni e firmato Renault, che sarà presentato in anteprima mondiale in primavera, ci sarà la piattaforma Cmf-Cd dell'Alleanza. Nuovo Espace potrà accogliere fino a sette passeggeri in un abitacolo progettato per intraprendere lunghi viaggi.