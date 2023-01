Alpina B5 GT: svelata l'ammiraglia da 625 Cavalli

Appena svelata nel quartier generale di Buchloe, la Alpine B5 GT è il modello più potente mai prodotto dallo storico preparatore Bmw. Grazie a 625 Cv e 626 Nm di coppia erogati dal motore V8 4.4 litri, la B5 GT supera Alpina B8 Gran Coupé ed il Suv Alpina XB7, entrambe accreditate di 612 CV e 590 Nm di coppia, gli stessi della B5 standard.

Il propulsore è abbinato al cambio automatico ZF a otto rapporti e alla trazione integrale. Alpina B5 GT è disponibile anche nella variante familiare siglata Touring. Notevoli le prestazioni, che indicano solo 3,4 secondi per bruciare lo sprint da 0 a 100 km/h, mentre la Touring impiega due decimi in più.

L'incremento di potenza rispetto alla B5 standard è figlio di interventi alle prese d'aria, al software di gestione e alla pressione delle turbine. La B5 GT su cerchi in lega leggera da 20 pollici che nascondono l'impianto frenante firmato Brembo. All'interno dell'abitacolo, gli interni presentano rivestimenti in pelle Nappa con finiture in legno, mentre i sedili sono in Alcantara nella zona centrale per aumentare il comfort. Alpina B5 GT verrà prodotta in serie limitata a 250 esemplari con le prime consegne previste a luglio.