Mercedes aggiorna la CLA e la CLA Shooting Brake

Mercedes aggiorna la CLA Coupé e CLA Shooting Brake nell'estetica, nella tecnologia, e nelle motorizzazioni.

Esteticamente, le compatte della stella a tre punte ricevono un'immagine più sportiva mediante una nuova grembialatura anteriore, la griglia del radiatore rielaborata ed un diffusore posteriore rivisitato.

La linea è impreziosita anche dai fari LED High Performance, di serie, dalle luci posteriori a LED, e dai nuovi colori spectral blue, e hyper blue, quest'ultimo esclusivo per CLA.

Non mancano cerchi che possono avere dimensioni fino a 19 pollici, per personalizzare ulteriormente la silhouette.

A livello di sistema multimediale arriva l'ultima generazione di MBUX, con display di nuova concezione.

Si può propendere per una strumentazione dallo stile Classic, che offre le informazioni più rilevanti al conducente; per quella denominata Sporty, in cui spicca il contagiri dinamico; o per un quadro strumenti essenziale identificato dal nome Discreet.

Il display centrale offre tutte le funzioni precedenti, mentre la connettività con gli smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto adesso avviene in modalità Wireless.

In opzione sono disponibili i due display da 10,25 pollici con look widescreen che offrono un'esperienza olistica high-tech.



Inoltre, mediante l'attivazione dei servizi online nell'app Mercedes me, l'assistente vocale Hey Mercedes diventa ancora più evoluto nel dialogo e nell'apprendimento.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, le unità a benzina sono tutte a 4 cilindri, con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti, di serie, e sfruttano la tecnologia mild hybrid.

Infatti, presentano un'alimentazione di bordo supplementare a 48 volt, che offre 10 kW di potenza supplementari, per ottenere maggiore spunto.

Le potenze vanno dai 136 CV della CLA 180 con il motore da 1,3 litri, ai 224 CV della CLA 250 spinta dal 2 litri turbo accoppiato alla trazione integrale 4MATIC.

I propulsori a gasolio hanno tutti cilindrata di 2 litri con potenze da 116 a 190 CV.

I modelli con power unit ibrida plug in da 218 CV possono contare su più potenza, visto che il comparto elettrico eroga 5 kW in più, e su una batteria evoluta che consente un aumento dell'autonomia in modalità elettrica.

Questa può essere caricata anche con corrente alternata fino ad 11 kW, in luogo dei precedenti 7,4 kW, o con corrente continua fino a 22 kW. In questo modo recupera dal 10% all'80% di energia in circa 25 minuti.

Al vertice della gamma troviamo le varianti AMG, identificate dalla sigla 35 e 45 S, spinte da performanti motori 2 litri turbo, rispettivamente da 306 e 421 CV.

Per la prima volta le CLA AMG 35 adottano un impianto elettrico a 48 volt ed un motorino d'avviamento a cinghia, che offre un boost temporaneo di 10 kW.

La CLA 45 S 4MATIC+, nelle varianti coupé e shooting brake, sfoggia anche la versione speciale in edizione limitata AMG Street Style Edition.

Questa si contraddistingue per la livrea Manufaktur grigia, il motivo AMG nella fiancata, oltre che per i cerchi da 19 pollici in nero opaco con bordino lucido da cui spuntano le pinze dei freni rosse, e per gli accenti arancione fluo.

Le nuove CLA Coupé e CLA Shooting Brake prevedono una dotazione di serie che annovera i cerchi in lega da 17 pollici a cinque razze in argento vanadio, o con design a cinque doppie razze in nero lucido; gli interni con nuovi colori e finiture; ed il doppio schermo indipendente formato da un display da 7 pollici ed uno da 10,25 pollici.

L'equipaggiamento di base dei due nuovi modelli comprende anche l'Highbeam Assist, la telecamera di retromarcia e il pacchetto USB, oltre al volante in pelle e ai fari anteriori a LED.