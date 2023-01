Volvo Mpv elettrico, futuro modello derivato da Zeekr 009

Forte dell'appartenere alla galassia Geely, Volvo sta lavorando ad un inedito allargamento della sua gamma costituito da un minibus elettrico a 9 posti di fascia top. Un modello destinato a fare concorrenza al Mercedes EQV e ad altri Mpv specifici per il mercato cinese e per altre aree dove sono molto richiesti i veicoli con tre file di sedili.

Secondo Car News China - che ha dato notizia di questo programma - il nuovo Mpv Volvo, di cui non è ancora nota la denominazione, dovrebbe derivare dal modello 009 di Zeekr, brand premium anch'esso di proprietà di Geely.

Sarà dunque costruito, come lo 009, sulla piattaforma elettrica Geely Sustainable Experience Architecture (Sea) - la stessa di altri modelli del Gruppo - che nel caso del modello di Zeekr viene fornita con 4 ruote motrici, una coppia di motori elettrici che erogano 544 Cv e un batteria di grandi dimensioni da 140 kWh, tale da promettere un'autonomia di oltre 800 km.

È possibile che questo minibus elettrico di Volvo venga lanciato nel mercato cinese entro il 2023, accompagnando altri debutti globali come il nuovo suv elettrico EX90 (anch'esso previsto per l'anno in corso) e il successivo modello compatto EX30.