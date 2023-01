Nuova Hyundai Kona: le specifiche del modello coreano

Arrivano nuovi dettagli da casa Hyundai in merito alla nuova Kona per il mercato coreano.

La vettura, il cui sviluppo è partito dalla versione elettrica, è caratterizzata nel design dalle Seamless Horizon Lamp anteriori e posteriori.

Mentre la versione EV si differenzia ulteriormente per la presenza dei Pixelated Seamless Horizon Lamp, ed è il primo modello Hyundai ad applicare questa firma luminosa con tema a pixel.

Altri elementi di spicco nella linea sono rappresentati dai robusti rivestimenti dei passaruota con luci anteriori e posteriori integrate, dalle portiere con proporzioni dinamiche e linee a cuneo, e dalle caratteristiche modanature cromate che vanno dalla linea di cintura allo spoiler.

Completano il quadro, i nuovi cerchi da 19 pollici realizzati appositamente per questo modello.

Le versioni ICE e HEV, rispetto alla EV, presentano un paraurti anteriore con elementi tridimensionali, e dotato di una piastra di protezione al posto della tradizionale griglia del radiatore, oltre ai rivestimenti dei passaruota neri a contrasto.



Inoltre, la variante HEV può contare sui deflettori attivi superiori ed inferiori (la ICE solamente sul deflettore attivo superiore) per ridurre la resistenza aerodinamica.

La versione N Line vanta paraurti dal design ad ala, doppio scarico e minigonne laterali argentate e, all'interno, la pedaliera in metallo e la leva del cambio con personalizzazione N.

L'abitacolo della nuova Kona offre uno spazio interno più ampio, grazie a un passo più lungo di 60 mm, con 77 mm di spazio ulteriore per le gambe ed 11 mm in più per la testa dei passeggeri posteriori.

Inoltre, lo spazio per le spalle nella seconda fila è di 1.402 mm, la maggiore libertà di movimento nella zona posteriore della Kona di nuova generazione è garantita anche dallo spessore dei sedili di appena 85 mm.

Il volume di carico può arrivare fino a 723 litri, mentre l'adozione del comando del cambio shift-by-wire dietro il volante rende la console centrale aperta e pulita.

La plancia si caratterizza per i due schermi da 12,3 pollici ed il sistema multimediale sfrutta aggiornamenti software Over-the-Air.

La variante ICE, con motore a combustione interna potrà essere ordinata con un motore da 1.6 T-GDI o 2.0 a ciclo Atkinson.

Il primo sviluppa una potenza stimata di 198 CV ed una coppia massima di 265 Nm, mentre il secondo eroga, sempre in base ad una stima, 149 CV e 179,5 Nm di coppia, ed è affiancato da una trasmissione IVT, che sta per Intelligent Variable Transmission.

La versione HEV, sfrutta una power unit ibrida composta da un 1.6 benzina ad iniezione diretta abbinato ad un motore elettrico, per una potenza di sistema di 141 CV e 265 Nm di coppia.

A livello di assistenza alla guida ci sono tutti i dispositivi di guida autonoma di livello 2, dal Forward Collision-Avoidance Assist, fino all'Higway Driving Assist,.

Nel mese di marzo verranno rese note altre informazioni relative ai mercati internazionali, riguardanti anche la variante EV, l'elettrica pura.