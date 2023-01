Una Nissan Z alla Fast & Furious firmata VeilSide

E' una supercar in pieno stile Fast & Furious, quella realizzata da VeilSide a partire da una Nissan Z. La sigla con la quale è stata identificata la nuova coupé firmata dal preparatore è quella di FFZ400 ed è proprio con questa denominazione che farà la sua apparizione al Salone dell'Auto nella capitale giapponese, in programma dal 14 al 16 gennaio.

L'auto ha ricevuto anche il soprannome di Han's 400Z dall'attore americano Sung Kang, che proprio nella saga di Fast & Furious interpreta il personaggio di Han. Proprio questo dettaglio ha portato qualcuno ad avanzare il sospetto che la nuova auto di VeilSide potrebbe avere un posto assegnato nel prossimo capitolo nella nota serie di film a 'tutta velocità'.

Le foto fino ad ora diffuse mostrano le notevoli modifiche eseguite sulla carrozzeria, a cominciare dal paraurti anteriore che è stato ingrandito e affilato, come quello di un'auto pronta a scendere in pista. Evidenti anche le trasformazioni sul cofano motore, mentre sui lati non possono non essere notate le vistose minigonne e i passaruota rivettati, che allargano la vettura per un impatto scenico elevato. Nella parte posteriore, il body kit comprende un appariscente spoiler e delle alette verticali sull'estrattore.

Il tutto è evidenziato dai colori scelti per la Nissan Z FFZ400, ovvero il nero e l'arancione. Per la vettura è previsto un possente motore V6 biturbo da 3.0 litri della versione standard e non è stato dichiarato quanto le modifiche abbiamo influito sulla potenza dell'auto.