Ferrari Roma: un esemplare celebra i 30 anni in Cina

Una Ferrari Roma, a dir poco particolare, è stata realizzata dal reparto Tailor Made della casa del Cavallino Rampante in collaborazione con la designer Jiang Qiong'er, Si tratta di una vettura che celebra i 30 anni di presenza Ferrari in Cina. Per questo, anche a livello di colorazioni, presenta dei richiami alla tradizione cinese. Infatti, all'esterno spicca il contrasto tra il Sanusilver Matte ed il Rosso Magma Glossy, che rappresenta un omaggio al tradizionale rosso carminio cinese. Inoltre, le strisce rosse, che corrono lungo la carrozzeria, traggono ispirazione dalla dinastia Ming.



L'abitacolo è un tripudio di rosso, ed è impreziosito dalla targhetta identificativa, scritta con caratteri cinesi, per sottolineare l'importanza del numero 30. L'auto, inoltre, include un portachiavi laccato, dal colore rosso e dorato, realizzato secondo un'antica tecnica cinese. Non ci sono riferimenti al motore, sulla pagina Instagram ufficiale del brand, in cui sono apparse le immagini. .