Shelby Centennial Edition: la Mustang col cappello

Shelby American, per festeggiare il 100° anniversario della nascita del suo fondatore, Carroll Shelby, realizzerà una piccola serie di Ford Mustang, denominata Centennial Edition.



Sarà costruita solamente in 100 esemplari, e solo un numero limitato di vetture verrà proposto sui mercati internazionali.

Basata sulla Ford Mustang GT del 2023, la nuova Carroll Shelby Centennial Edition potrà essere scelta con carrozzeria fastback o cabriolet, e potrà avere il cambio manuale o automatico.

Sotto il lungo cofano ci sarà un V8 da 5 litri capace di erogare oltre 750 CV di potenza.

Ogni auto verrà consegnata con un cappello Stetson nero, come quello indossato da Carroll Shelby, e con una copia del libro commemorativo del centenario di Shelby.

Inoltre, l'acquisto della muscle car in questione, o la trasformazione di una Ford Mustang GT idonea, comportano l'appartenenza al Team Shelby, e l'iscrizione dell'auto al registro ufficiale Shelby.

Vince LaViolette, Shelby American Vice President of Operations e Chief of R&D, ha dichiarato: "Questa nuova auto in edizione limitata celebra Carroll Shelby e onora i suoi numerosi successi".