Le novità Opel al Salone di Bruxelles 2023

Fulmini e saette alla 100esima edizione del Salone di Bruxelles, dove sono protagoniste le novità elettrificate di casa Opel.

Presentate dal Ceo Florian Huettl, la nuova Opel Astra Electric fa il suo debutto in pubblico, così come i due nuovi modelli di punta: la Opel Astra Sports Tourer GSe e la Opel Grandland GSe. Novità anche per Opel Mokka Electric, esposta per la prima volta con una nuova batteria e un'autonomia aumentata del 20% rispetto al passato. Senza dimenticare i veicoli commerciali Opel Combo-e e Opel Vivaro-e, che i visitatori potranno anche apprezzare da vicino.



"La nuova Opel Astra Electric entusiasmerà il pubblico. La prima Opel Astra elettrificata a batteria dimostra che Opel sta seguendo con determinazione il suo percorso per diventare un marchio completamente elettrico in Europa." Le parole di Florian Huettl nella giornata inaugurale: "Allo stesso tempo, offriamo già la giusta alternativa di guida per tutte le esigenze e le preferenze nell'importante categoria delle auto compatte: da motori a combustione altamente efficienti all'ibrida plug-in Opel Astra GSe, particolarmente sportiva, fino all'Opel Astra Electric, full-electric a zero emissioni locali." La nuova Opel Astra Electric, prima variante a zero emissioni dell'iconica berlina, vanta fino a 416 chilometri a zero emissioni locali in conformità allo standard WLTP1 grazie a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh. Il motore elettrico da 115 kW/156 CV e la coppia di 270 Nm assicurano partenze scattanti ai semafori e una velocità massima di 170 km/h. A Bruxelles è possibile ammirare due delle vetture "Grand Sport Electric" di punta: Opel Astra Sports Tourer GSe e Opel Grandland GSe. Con una potenza di sistema di 165 kW/225 CV e una coppia massima di 360 Nm, le nuove Astra Sports Tourer GSe e Astra GSe a cinque porte offrono un'esperienza entusiasmante (consumo di carburante nel ciclo WLTP3: 1,2-1,1 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 26-25 g/km; entrambi i dati combinati).

Per quanto riguarda Opel Grandland GSe, viene spinta da un motore turbo benzina da 1,6 litri di cilindrata affiancato da due motori elettrici, uno su ciascun asse. La potenza di sistema è di 221 kW/300 CV e una coppia massima di 520 Nm. Opel Grandland Gse è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). Infine, Opel Mokka Electric guadagna maggiore autonomia, fino a 406 km rispetto ai precedenti 338, grazie alla messa a punto dell'aerodinamica e a una nuova batteria da 54 kWh. Alimenta il nuovo motore elettrico da 115 kW/156 CV e 260 Nm di coppia.