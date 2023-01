Audi A3, Q3,e Q5 diventano Identity Black

Audi estende la possibilità di avere l'allestimento Identity Black anche su A3, Q3, e Q5, per le quali si pone al vertice delle rispettive gamme. Con questa proposta commerciale, il vantaggio cliente arriva sino al 45% e, grazie all'ampliamento delle dotazioni di serie, si hanno riflessi positivi sulle formule finanziarie Audi Value e Audi Value noleggio.



Nello specifico, su A3 Sportback può equipaggiare le varianti con potenze uguali o superiori a 150 CV, e la versione plug-in da 204 CV. Alla dotazione della variante S line edition, aggiunge i cerchi in lega Audi Sport da 19 pollici a 5 razze doppie nero antracite torniti lucidi (18 pollici nel caso di Audi A3 Sportback TFSI e), il pacchetto look nero plus, che prevede diversi particolari della carrozzeria rifiniti in nero, le calotte dei retrovisori laterali ed il cielo interno della vettura in total black, oltre alla finitura oscurata delle superfici vetrate, ed i sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrati.

Su Audi Q3 e Audi Q3 Sportback ha una dotazione che annovera i cerchi in lega Audi Sport da 20 pollici a 5 razze doppie con inserti in nero opaco torniti lucidi, il pacchetto look nero plus (con mancorrenti sul tetto per la Q3), i gusci dei retrovisori, il cielo vettura in nero, e le superfici vetrate oscurate. L'allestimento Identity Black per Q3 e Q3 Sportback è disponibile anche con la motorizzazione plug-in 1.4 TFSI e S tronic da 245 CV, e con le varianti a trazione anteriore.

Per Q5 e Q5 Sportback le versioni Identity Black sono offerte anche con le unità plug-in 2.0 TFSI e quattro S tronic da 299 CV, e 2.0 TFSI e quattro S tronic da 367 CV. Oltre alla previsione, di serie, dei proiettori a LED Audi Matrix, la dotazione presenta i cerchi in lega Audi Sport da 21 pollici a 5 razze a V nero antracite torniti a specchio, il pacchetto esterno lucido nero plus, la finitura oscurata delle superfici vetrate ed i gusci dei retrovisori in total black.

Mentre l'abitacolo è impreziosito da inserti in lacca lucida nera su cruscotto, portiere e console centrale.