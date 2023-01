Suzuki lancia in India la Jimny 5 porte e la Fronx

La Suzuki, in occasione dell'Auto Expo 2023 di New Delhi, in India, ha lanciato la nuova Jimny 5 porte ed il Suv Fronx, le cui vendite inizieranno nel corso dell'anno fiscale. In futuro, sia la Jimny 5 porte che la Fronx dovrebbero essere esportate in altri mercati, tra cui quelli dell'Africa e dell'America Latina.

Prodotta in India dal mese di novembre 2020, esclusivamente per l'esportazione in aree come l'America Latina e l'Africa, la Jimny verrà commercializzata per la prima volta in India nella nuova variante a 5 porte. Questa si differenzia per le nuove portiere posteriori, per la linea che cambia in virtù della loro presenza, per i sedili e per le finiture adottate nel retro dell'auto.

La Jimny 5 porte mantiene le caratteristiche di un fuoristrada autentico, con un comportamento off-road annunciato speculare a quello della variante a 3 porte, ma potrà attirare l'attenzione di una clientela più ampia. La sua lunghezza è di 3,985 mm, mentre il passo è di 2,590 mm, quindi è più spaziosa della sorella a 3 porte. Sotto il cofano c'è il 1.5 a benzina accoppiato ad una trasmissione manuale a 5 marce, o a 4 rapporti automatica.

La Fronx, invece, è un Suv che strizza l'occhio alle coupé a ruote alte, come si evince dalle fiancate muscolose, dalla carrozzeria compatta, e dall'andamento del posteriore. Presenta una dotazione particolarmente curata, con telecamera a 360 gradi, head-up display, il piano di ricarica wireless per lo smartphone e le bocchette d'areazione posteriori.

Rispetto alla Jimny 5 porte, è lunga 10 mm in più, ma il passo è più corto di 70 mm. Sotto pelle ospita il 1.0 mild hybrid o, in alternativa, il 1.2 a benzina. Tra le trasmissioni disponibili c'è quella manuale a 5 marce o l'automatica a 6 rapporti.