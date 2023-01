Mercedes SL Motorsport Collectors Edition, spider dalla F1

La Mercedes lancia una versione speciale della sua roadster, la SL, denominata Motorsport Collectors Edition, creata per celebrare la fine della stagione di F1 2022. Realizzata sulla base della SL 63 4MATIC+, richiama nella livrea e nei dettagli le monoposto di Hamilton e Russell. Infatti, il colore della carrozzeria passa dal silver metallic, all’obsidian balck metallic nella zona posteriore.

Nell’insieme spiccano i tanti loghi della stella a tre punte ripetuti dalla parte finale della fiancata fino alla coda, dove crescono di quantità. Non mancano i dettagli verde Petronas, che si ritrovano nella parte bassa del frontale, a livello del diffusore posteriore, e nelle minigonne laterali. Inoltre, questo colore spicca anche nei bordi dei cerchi da 21 pollici.

Con l’AMG Aerodynamics package, l’AMG Night package e l’AMG Night package II, migliora l’aerodinamica a livello di grembialatura anteriore e posteriore, mediante il profilo attivo nel sottoscocca, e tramite un diffusore posteriore più ampio; la carrozzeria viene impreziosita da elementi in nero lucido, come quelli presenti nello splitter anteriore e nelle calotte dei retrovisori esterni; e si aggiungono dettagli in black chrome, come la griglia del radiatore.

Nell’abitacolo spiccano i sedili AMG Performance con cuciture rosse o gialle, i dettagli in fibra di carbonio, Il sistema audio Burmester e, per andare forte, c’è il sistema di telemetria AMG Track Pace. Variante particolarmente preziosa, questa SL Motorsport Collectors Edition può essere conservata tramite un telo copriauto ed una copertura per proteggere gli interni.