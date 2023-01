La nuova Nissan GT-R debutta in Giappone

Novità di spessore in casa Nissan con l'arrivo della nuova GT-R per il mercato giapponese, che porta a battesimo due edizioni speciali: la GT-R Premium edition T-spec e la GT-R NISMO Special edition. La GT-R 2024 dovrebbe arrivare sul mercato nella prossima primavera, mentre per le versioni NISMO bisognerà attendere l'estate. Le nuove GT-R presentano un'aerodinamica migliorata e, pur mantenendo la stessa potenza, è stato migliorato il comfort di marcia riducendo rumore e vibrazioni.



La Nissan GT-R Premium edition T-spec è stata dotata di sospensioni specifiche e freni a disco in carbonio, per offrire una guida fluida e reattiva. La Nissan GT-R NISMO, invece, estremizza l'aerodinamica, presenta una taratura delle sospensioni per enfatizzare la guida sportiva, ed un differenziale meccanico a slittamento limitato anteriore.

Si contraddistingue anche per gli esclusivi sedili con struttura in carbonio, griffati Recaro, e per il cofano motore realizzato, anch'esso, in fibra di carbonio, e dotato di prese d'aria Naca.

La trazione è integrale, mentre il motore rimane il V6 twin-turbo che eroga 570 CV e 637 Nm di coppia; valori che arrivano a 600 CV e 652 Nm sulla NISMO.